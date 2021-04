Avonturenpark Hellendoorn

Avonturenpark Hellendoorn vreest voor lage opkomst als coronatests verplicht worden

Als het kabinet ervoor kiest om coronatests te verplichten, kunnen pretparken en dierentuinen wel fluiten naar hun bezoekers. Daarvoor vreest René Peul, marketingdirecteur van Avonturenpark Hellendoorn. Het pretpark in Overijssel was zaterdag één dag open voor een proef met toegangstesten. "De testbereidheid is gewoon laag", concludeert Peul.



Van 2000 beschikbare tickets werden er uiteindelijk ongeveer 1500 verkocht. Peul hoopte eerder dat het park uitverkocht zou raken. "Dus dat is jammer", zegt hij in gesprek met Looopings. "Je merkt dat veel mensen het er niet voor over hebben om zich te laten testen voor een dagje uit. Dat zie je ook aan de felle reacties op social media."

Toch overweegt het kabinet om attractie- en dierenparken komende maand te heropenen mét testbewijzen. Dat wordt desastreus voor de opkomst, denkt de directeur. "Voor een bedrijf dat gastvrijheid zo hoog in het vaandel heeft staan, voelt het onnatuurlijk."



Betalen

Peul zet ook zijn vraagtekens bij de teststraten zelf. "Mensen moeten er vaak lang voor rijden. En de capaciteit is nog niet optimaal." Bovendien is het nog maar de vraag wie die testen gaat betalen: de overheid, de sector of bezoeker. Tijdens de pilot neemt de overheid de kosten voor de coronatests nog op zich.



De Nederlandse pretparken en dierentuinen hebben vorig jaar al laten zien dat ze prima kunnen functioneren zonder tests, aldus Peul. "Toen ging het prima, met inachtneming van de coronamaatregelen. Voor ons is het niet logisch om daar nu van af te wijken."



Jonge kinderen

Waarom deed Hellendoorn dan toch mee aan de pilot? "We wilden ons steentje bijdragen aan het heropenen van Nederland." Het resultaat was echter niet bevredigend. "Nu weten we hoe laag de testbereidheid is onder onze doelgroep. Op de openingsdag zagen we ook veel minder families met jonge kinderen dan gewoonlijk."



En als het park moet kiezen tussen gesloten blijven en werken met toegangstesten? Over dat dilemma denkt de directeur liever niet na. "Openen met toegangstesten zal voor ons niet rendabel zijn. Het is eigenlijk geen optie."