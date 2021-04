Avonturenpark Hellendoorn

Foto's: Oldtimers in Avonturenpark Hellendoorn vernieuwd

De 44 jaar oude oldtimerbaan van Avonturenpark Hellendoorn is afgelopen winter opgeknapt. Eerder was er tijdens een ritje in de Oldtimers weinig te zien, op bomen en planten na. Nu komen passagiers verschillende boerderijdieren tegen.



De route doorkruist enkele natuurgebiedjes, zoals de Hellendoornse Waterplas en het Hellendoornse Bos. Daar zijn beelden van onder meer ganzen, herten, koeien en schapen te vinden. Verder passeren de klassieke T-Fordjes een rij brievenbussen met namen van de personages in de attractie.

Voorbeelden zijn Hennie de Kalkoen, Happy de Pony, Sikkie de Geit en Sjonnie de Mol. De rit eindigt met een uitgestrekte groene weide. Daar staan boerderijdieren als geiten en kippen.



Cartoonstijl

Voor de renovatie werkte Hellendoorn samen met decoratiefirma Themebuilders. Het pretpark besloot om realistische beelden van dieren te combineren met dieren in cartoonstijl. De familieattractie, gebouwd door de Duitse fabrikant Mack Rides, stamt uit 1977.