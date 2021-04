Avonturenpark Hellendoorn

Foto's: Avonturenpark Hellendoorn opent vernieuwde achtbaan Balagos

Bezoekers van Avonturenpark Hellendoorn hebben vandaag voor het eerst de vernieuwde achtbaan Balagos kunnen uitproberen. De klassieke rollercoaster Tornado uit 1990 werd de afgelopen maanden gerenoveerd. Naast een nieuwe naam en een ander thema staat er ook een nieuwe trein op de baan.



Die werd geleverd door de Duitse fabrikant Sunkid Heege. Bijzonder is dat er gebruikgemaakt wordt van heupbeugels in plaats van schouderbeugels. Dat zorgt voor een veel vrijer en comfortabeler gevoel dan voorheen. Bovendien werd de rit een stuk soepeler én stiller. Van harde knikken in de baan is nauwelijks meer sprake.

Verder is de 25 meter hoge attractie afgelopen winter geverfd. Waar de Tornado voorheen geel met groen was, oogt Balagos nu oranje met zwart. Daardoor past de achtbaan beter bij de naastgelegen attractie Het DrakenNest, een heen en weer slingerende schijf. De omgeving werd aangekleed met vaandels, rotsblokken en een grote vastgeketende draak.



Vekoma

De klassieke rollercoaster - met een looping en een kurkentrekker - kwam ruim dertig jaar geleden uit de fabriek van de Limburgse firma Vekoma. Het is de eerste en de enige achtbaan in het park die over de kop gaat.



Of Balagos vandaag operationeel zou zijn, was nog even spannend. De laatste veiligheidskeuring vond pas gisteren plaats. Op de valreep gaf keuringsinstantie TÜV groen licht. Op enkele kleine storingen na draaide de attractie goed.



Testdag

Avonturenpark Hellendoorn was vandaag voorlopig eenmalig geopend voor een testdag, waarbij alle bezoekers zich vooraf moesten laten testen op het coronavirus. Het is nog niet duidelijk wanneer het Overijsselse pretpark weer opengaat voor het grote publiek.