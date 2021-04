Plopsa Group

Plopsa-directeur vreest voor pedofielen: 'We zijn alert als mannen alleen komen'

De Plopsa-parken houden afgezonderde mannelijke bezoekers scherp in de gaten uit angst voor pedofielen. Dat vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof in een interview met het Vlaamse dagblad De Tijd.



Voor pedofiele bezoekers is Van den Kerkhof als de dood, meldt de krant. "We zijn alert als mannen alleen het park binnenkomen", aldus de Plopsa-baas. "We kijken of ze aansluiten bij een groep. Als ze ergens alleen gaan zitten met zicht op de speeltuin gaan we met hen praten. Meestal volstaat dat om hen het park te doen verlaten."

Jaren geleden bleek dat een veroordeelde pedofiel maandenlang in Plopsaland heeft kunnen werken. Het park had hem zes maanden de tijd gegeven om een bewijs van goed gedrag in te leveren. Toen na een half jaar bleek dat hij dat niet kon laten zien, moest het personeelslid vertrekken.



Bureaucratie

Volgens Van den Kerkhof wordt het probleem verergerd door de bureaucratie in België. "Het probleem is dat die attesten niet actueel genoeg zijn, omdat de juridische procedures in dit land zo lang lopen."