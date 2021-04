Nieuws

40 meter lange waterglijbaan wordt geveild

Wie nog plek heeft in de achtertuin, kan nu bieden op een 40 meter lange waterglijbaan. Op een veilingsite wordt de glijbaan van een Limburgs zwembad geveild, gefabriceerd door de firma BoerSlides & Disco. Het startbod is 3050 euro.



Daar komen nog veilingkosten en btw bij. Daardoor zijn bieders in totaal minimaal 4317,89 euro kwijt. De veiling, te vinden op de website van BVA Auctions, loopt tot maandagmiddag 12 april. Het demonteren en ophalen gebeurt vervolgens op afspraak.

De waterglijbaan is afkomstig uit sportcomplex Polfermolen in Valkenburg. Naast de waterattractie worden honderden andere producten geveild, waaronder fitnessapparatuur, zwembadkluisjes, telefoons, kapstokken, kleedkamerbanken, zwembadtrappen, duikpoppen en danspalen.



Recreatiecentrum Polfermolen zorgt al sinds de opening in 2002 voor problemen. Zo waren er veel lekkages en lieten de tegels van het zwembad los. Na veel gesteggel over de hoge onderhoudskosten besloot de gemeente over te gaan tot het sluiten van het zwembad- en fitnessgedeelte.