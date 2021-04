Attractiepark Toverland

Toverland werkt aan nieuw bestemmingsplan voor de komende twintig jaar

Toverland is van plan om de komende twintig jaar heel wat nieuwe themagebieden, attracties en verblijfsaccommodaties uit de grond te stampen. Daarvoor wordt een uitgebreid nieuw bestemmingsplan ontwikkeld, dat vandaag officieel wordt aangekondigd. In het document komt te staan waar toekomstige uitbreidingen aan moeten voldoen.



Algemeen directeur Jean Gelissen jr. vindt het belangrijk om voortdurend te blijven groeien. "Gasten verdienen steeds mooiere belevingen in de vorm van attracties, themagebieden, entertainment en verblijfsrecreatie", zegt hij.

Wanneer welke stap wordt genomen, is op dit moment nog niet duidelijk. "Dit bestemmingsplan geeft ons een duidelijke stip op de horizon voor de lange termijn, maar met een flexibel kader voor de weg ernaartoe."



Omwonenden

Volgens Toverland staat "de kwaliteit van de fysieke leefruimte" centraal. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen hun wensen de komende tijd kenbaar maken. Daarvoor is advies-, ontwerp- en ingenieursbureau Kragten ingeschakeld.



Gelissen jr. zegt graag met belanghebbenden in gesprek te gaan over de ontwikkeling van Toverland. "Omdat we van mening zijn dat de plannen hier écht beter van worden en we hierdoor een omgeving kunnen creëren waar we allemaal heel trots op kunnen zijn."



Avalon

De laatste grote uitbreiding van Toverland vond in 2018 plaats. Toen werd het park anderhalf keer zo groot dankzij de toevoeging van de themagebieden Port Laguna en Avalon. Sinds vorig jaar heeft het park in de zomerperiode een eigen camping.