Parc Astérix ziet openen van tweede pretpark als logische stap

Parc Astérix denkt na de over de opening van een tweede pretpark. Pal naast het huidige attractiepark - 35 kilometer ten noorden van Parijs - zou een tweede pretpark gebouwd kunnen worden. Dat zegt François Fassier van eigenaar Compagnie des Alpes in een interview.



Fassier is directeur van de pretparkdivisie van Compagnie des Alpes. Hij staat in gesprek met online magazine Blooloop stil bij het groeiende succes van Parc Astérix. In 2019 trok het park voor het eerst in vijf jaar meer bezoekers dan themapark Puy du Fou.

Daarmee was het op Disneyland Paris na het best bezochte attractiepark van Frankrijk. In juni opende themahotel Les Quais de Lutèce. Voor seizoen 2023 plant Astérix een spectaculaire lanceerachtbaan: de hoogste en snelste achtbaan van Frankrijk.



Concurrent

En dan? "De logische volgende stap zou een tweede park zijn", houdt de interviewer Fassier voor. "Daar werken we aan", luidt zijn reactie. Details, bijvoorbeeld over het thema, ontbreken nog. Disneyland Paris, de grootste concurrent van Parc Astérix, heeft sinds 2002 al een 'second gate': het Walt Disney Studios Park.



Verder wordt overwogen om Asterix en Obelix binnenkort te introduceren in een ander park van Compagnie des Alpes. De Franse groep is sinds 2019 eigenaar van Familypark in Oostenrijk. "Familypark is een geliefd merk, maar misschien kunnen we het park uitbreiden met een Asterix-themagebied."