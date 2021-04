Wildlands Adventure Zoo Emmen

Gemeente Emmen schiet verlieslijdend Wildlands te hulp met 1,2 miljoen euro

De gemeente Emmen komt dierenpark Wildlands opnieuw financieel tegemoet. Het Drentse dierenpark ontvangt 1,2 miljoen euro van de gemeente om de klap van de coronacrisis op te kunnen vangen. 881.000 euro van het bedrag is bedoeld voor het dekken van onvoorziene kosten.



Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het implementeren van de coronamaatregelen en het inzetten van extra personeel. De gemeente hoeft dit keer niet zelf de portemonnee te trekken: het geld komt uit een potje van zo'n 7 miljoen euro dat de rijksoverheid voor Emmen beschikbaar heeft gesteld.

Verder is besloten om 295.000 euro aan huur kwijt te schelden. Uit een landelijk steunpakket van 39 miljoen euro, bedoeld voor Nederlandse dierentuinen, ontvangt het park 2,8 miljoen euro. Dat moet nog verrekend worden met loonkosten die de overheid heeft vergoed.



Verlies

Wildlands lijdt al jaren verlies. In 2019 nam de gemeente Emmen de leningen van het park over. Vorig jaar werd bekend dat de dierentuin vanwege de coronaproblematiek 5,5 miljoen euro extra mocht lenen. Ook kreeg men uitstel van betaling.



2020 had een winstgevend jaar moeten worden, maar door de coronavirus werd die doelstelling niet gehaald. Het bezoekersaantal daalde van 930.000 in 2019 naar 558.000 in 2020. Door capaciteitsbeperkingen en drie sluitingen werd er zo'n 8 miljoen euro minder omgezet dan begroot.