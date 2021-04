Artis

Salaris van Artis-directeur ter discussie in Amsterdamse gemeenteraad

In de Amsterdamse gemeenteraad wordt verbaasd gereageerd op het salaris van de directeur van Artis. Dierentuinbaas Rembrandt Sutorius ontving in 2019 een inkomen van 204.001 euro. Dat bedrag ligt boven de Wet Normering Topinkomens (WNT).



Aan die wet moeten bedrijven zich houden als ze subsidie krijgen van de gemeente Amsterdam. De lokale fractie van de Partij voor de Dieren (PvdD) stelde vragen over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders.

PvdD-fractievoorzitter Johnas van Lammeren suggereert dat de gemeente de subsidie van 2019 kan terugvragen aan Artis, vanwege het overtreden van de regels. Maar volgens Joop Saan, voorzitter van de raad van toezicht van het dierenpark in de hoofdstad, is er geen sprake van een probleem.



Diskrediet

Hij laat in een verklaring weten dat de hoogte van het salaris in 2019 te maken had met een verplichte fiscale bijtelling in verband met het gebruik van de dienstwoning door directeur Sutorius. "Wij betreuren het dat Artis in diskrediet wordt gebracht door de berichtgeving in de media", aldus Saan.



De commotie komt op het moment dat Artis onder vuur ligt vanwege het willen verlagen van de lonen van oudere personeelsleden. Het park poogde om het inkomen van 23 werknemers naar beneden bij te stellen. Vakbond FNV stapte naar de rechter en kreeg afgelopen week gelijk.



Bevroren

Volgens het Artis-bestuur zit de dierentuin flink in de financiële problemen door de coronacrisis. Vorige maand werd bekend dat een steuncampagne voor het park 1,3 miljoen euro heeft opgeleverd. Alle salarissen - ook die van Sutorius - zijn in 2021 bevroren.