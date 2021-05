Efteling

Nu verkrijgbaar: chocoladereep met Efteling-attracties

In de souvenirwinkels van de Efteling is vanaf deze week een nieuwe lekkernij verkrijgbaar. Zoetekauwen kunnen een chocoladereep in Efteling-stijl mee naar huis nemen. Op de reep prijken verschillende herkenbare Efteling-iconen.



Zo zijn de vormen te herkennen van de Pagode, de Python, Symbolica, Doornroosje en Baron 1898. In het midden van de reep staat entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen. De chocoladerepen zijn te koop in de smaken puur en melk, voor 6 euro per stuk. Elke reep weegt 100 gram.

De smakelijke souvenirs werden vorige maand al verkocht in de Efteling-webshop 't Pakhuys. Die is sinds afgelopen week gesloten vanwege de heropening van het attractiepark. Wie Efteling-producten in huis wil halen, is nu weer aangewezen op een parkbezoek.