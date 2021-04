Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Slagharen opent handjevol attracties voor vakantiegasten

Enkele attracties in Attractiepark Slagharen gaan weer open. Op dit moment is het Overijsselse pretpark alleen toegankelijk voor gezelschappen die een overnachting hebben geboekt. Zij kunnen vanaf dit weekend gebruikmaken van een handjevol kleinschalige attracties.



Dat zijn truckparcours Convoy Race, draaimolen Merry Go Mad en verkeerspark The Passepartout Explorer. De attracties gaan open van 10.00 tot 17.00 uur. Vakantiegasten waren al welkom in de speelgebieden Randy's Playground en Loggers Slide en de waterspeelplaats Sunny Beach.

Een woordvoerster belooft dat de coronamaatregelen in acht worden genomen. "En uiteraard is deze beslissing genomen in overleg met de veiligheidsinstanties. Onze lokale overheid heeft goedkeuring gegeven."



Entertainment

Het vakantiepark van Slagharen is sinds vorig week geopend in de weekenden. Omdat de meeste attracties voorlopig dicht moeten blijven, wordt gezorgd voor extra activiteiten en entertainment. Bovendien ontvangen alle vakantiegasten entreekaartjes voor een later bezoek aan het pretpark.