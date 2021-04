Avonturenpark Hellendoorn

Zo verliep de coronatestdag in Avonturenpark Hellendoorn

Een speciale testdag in Avonturenpark Hellendoorn gaf Nederlandse pretparkfans zaterdag de kans om weer eens wat achtbanen en waterbanen uit te proberen. Het attractiepark werkte mee aan een pilot met toegangstesten van de overheid. Alle bezoekers moesten zich vooraf gratis laten testen op het coronavirus.



Dat kon niet bij het park zelf: de dichtstbijzijnde testlocaties bevonden zich in Zwolle, Enschede en Arnhem. Voor het maken van een testafspraak is de website testenvoortoegang.nl in het leven geroepen. Van de 2000 beschikbare Hellendoorn-tickets zijn er uiteindelijk zo'n 1500 verkocht.

Bij aankomst in het park zou bezoekers om hun entreebewijs, testbewijs én identiteitsbewijs gevraagd worden, maar medewerkers van het Avonturenpark namen genoegen met tickets en testbewijzen. In theorie was het dus mogelijk om het park te betreden met het testbewijs van iemand anders.



Coronamoeheid

Ondanks de verplichte negatieve tests waren de coronamaatregelen - zoals anderhalve meter afstand houden en mondkapjes dragen in overdekte locaties - nog steeds van kracht. Toch sloeg ook in het pretpark de coronamoeheid behoorlijk toe. De afstandsregel werd door een hoop mensen genegeerd.



Ook de andere coronabeperkingen behoorden nog niet tot het verleden. Zo waren de meeste terrassen afgesloten. Maaltijden afhalen kon op één plek: bij eetgelegenheid Kapitein Baba's. In grote delen van het park werd gewerkt met eenrichtingsverkeer.



Souvenirwinkel

De grote souvenirwinkel bij de uitgang was geopend voor een beperkt aantal klanten tegelijk. Opvallend genoeg hoefden zij een winkelafspraak niet uren vooraf te reserveren. Dat is in Nederland voor niet-essentiële winkels wel verplicht.



De testdag trok opvallend veel pretparkfans en journalisten. Bezoekers konden niet om de cameraploegen van landelijke en regionale zenders heen. Voor het personeel was een coronatest niet noodzakelijk. Werknemers droegen wel voortdurend mondkapjes, ook in de openlucht.



Balagos

Tegelijkertijd met de ongebruikelijke seizoensstart presenteerde Avonturenpark Hellendoorn twee vernieuwde attracties: achtbaan Balagos en de Oldtimers. Aan een nieuw speelgebied naast waterbaan Wild Waterval wordt nog gewerkt. Thrillride Montezuma's Revenge is geen onderdeel meer van het attractie-aanbod. Die wordt binnenkort afgebroken.