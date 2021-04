Efteling

Efteling nodigt medewerkers uit voor wandeling door het park

Medewerkers van de Efteling krijgen deze week de kans om weer eens iets van hun werkplek te zien. Personeelsleden zijn uitgenodigd voor een coronaproof wandeling door het attractiepark, met een vaste route. Enkele attracties zijn dan operationeel.



Dat bevestigt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Onze collega's konden ervoor kiezen om op donderdag, vrijdag of zaterdag in tweetallen door het park wandelen, om weer een beetje gevoel te krijgen met het park waar ze zo trots op zijn."

Daarbij was het ook mogelijk om ritjes te maken in darkride Symbolica en familieachtbaan Max & Moritz. "Iedereen krijgt een eigen karretje."



Experiment

Het initiatief had nog een andere reden. "Een mooie bijkomstigheid is dat we op deze manier ook medewerkers kunnen trainen voor de attracties en de procedures", weet de voorlichter. De Efteling gaat over twee weken weer één dagje open voor een Fieldlab-experiment. Het park is al bijna vier maanden dicht vanwege het coronavirus.