Tatzmania Löffingen

Tientallen apen ontsnapt uit Duitse dierentuin

In een Duits dieren- en attractiepark zijn vanmiddag enkele tientallen apen ontsnapt. Door werkzaamheden bij het apenverblijf van Tatzmania Löffingen wist een grote groep berberapen te ontkomen. Ruim twintig dieren kozen rond 13.30 uur het hazenpad.



In eerste instantie trokken ze naar een nabijgelegen woonwijk. Even later werden de apen aangetroffen aan de rand van een bosgebied naast het park. Het lukte verzorgers om de apen te vangen met behulp van voedsel.

Volgens de politie was er geen sprake van een dreigende situatie. Niemand raakte gewond.



Hekwerk

Berberapen worden gezien als ongevaarlijke en schuwe dieren. Wel zijn ze erg nieuwsgierig. In het verleden zijn er dan ook al vaker apen ontsnapt. Om die reden wordt hun verblijf momenteel gerenoveerd. Een hekwerk maakt plaats voor betonnen wanden van drie meter hoog.



In Tatzmania Löffingen, gelegen in het zuiden van Duitsland, zijn zowel attracties als dieren te vinden. Vanwege de coronamaatregelen is momenteel alleen het gedeelte met dieren geopend.