Floriade

Floriade 2022 vraagt nog eens 15 miljoen euro extra van gemeente Almere

Tot ontsteltenis van de gemeente Almere heeft de Floriade nog eens 15 miljoen euro extra gevraagd voor de inrichting van de tuinbouwtentoonstelling. Het is de zoveelste financiële tegenvaller in het beruchte hoofdpijndossier.



Oorspronkelijk zou de Floriade in Almere 10 miljoen euro kosten, maar inmiddels ligt de begroting al op het zesvoudige. Het doorgaan van de tentoonstelling stond vorig jaar zelfs op losse schroeven. De gemeente kwam toen over de brug met een extra investering van 16 miljoen euro om de expo te redden.

De 15 miljoen die de Floriade nu vraagt, is bedoeld voor de aankleding van het terrein. Daar was oorspronkelijk 7 miljoen euro voor gereserveerd. Dat zou genoeg zijn om de basisinrichting van te betalen. Eventuele extra's moesten door de Floriade zelf gefinancierd worden, aldus oud-wethouder Tjeerd Herrema. Hij was destijds verantwoordelijk voor dit dossier. De huidige wethouder Jan Hoek wil voorlopig geen commentaar geven op de kwestie.



Ernstig verstoord

De verhoudingen tussen de betrokken partijen zijn inmiddels ernstig verstoord. Het college van B en W is overvallen en ontstemd door het verzoek. In de afgelopen dagen zijn er gesprekken gevoerd tussen de Floriade en het gemeentebestuur. Dat wil weten waar het extra geld precies voor is bedoeld en welke keuzes hierin nog gemaakt kunnen worden.



Oppositiepartijen zijn zeer kritisch op zowel de Floriade als het bestuur. Men zou geen enkele grip meer hebben op het evenement. De SP wil zelfs dat dat de tentoonstelling alsnog wordt afgeblazen.



Spoeddebat

Zover zal de gemeente vermoedelijk niet gaan, maar of de gevraagde 15 miljoen extra op tafel komt is zeer de vraag. Volgende week is er een spoeddebat over deze zaak. De Floriade vindt volgend jaar plaats van 14 april tot en met 9 oktober.