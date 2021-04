Disneyland Paris

Video: ambachtslieden knappen kasteel Disneyland Paris op

Disneyland Paris heeft verschillende gespecialiseerde partijen ingeschakeld voor het opknappen van het kasteel van Doornroosje. Zo renoveert de Franse firma Le Bras Frères momenteel de daken van het beroemde bouwwerk. Een YouTube-video geeft een kijkje achter de schermen bij de werkzaamheden.



In de werkplaats van het gerenommeerd bedrijf wordt de structuur van het dak volledig opnieuw gemaakt. Dat is een pittige klus, vertelt vakman Adrien Beaugendre. "Weinig Franse kastelen hebben twaalf of dertien torentjes met leien. Sleeping Beauty Castle zit technisch gezien heel gecompliceerd in elkaar."

Ambachtslieden houden zich bezig met de dakpannen, het schilderwerk, de ornamenten, de torenspitsen en het bladgoud. "We behandelen het kasteel als een historisch monument", zegt onderhoudsmanager David Fimbault. "Daarom nemen we alleen genoegen met uitmuntende kwaliteit."



Dertig jaar

De renovatie van het bijna dertig jaar oude Disney-kasteel begon in januari. Het gaat om de grootste onderhoudsbeurt sinds de opening van Disneyland Paris in 1992. Naar verwachting duurt de klus tot begin 2022.