Drayton Manor

Pretpark heropent wildwaterbaan na dodelijk ongeluk

De beruchte wildwaterbaan in het Engelse pretpark Drayton Manor gaat dit jaar weer open. In het voorjaar van 2017 werd de attractie Splash Canyon gesloten na een dodelijk ongeluk. Een 11-jarig meisje viel toen uit een bootje. Ze overleed later in het ziekenhuis. Vervolgens bleef de waterattractie bijna vier jaar dicht.



In 2021 wordt de 28 jaar oude wildwaterbaan weer in gebruik genomen, met een andere naam en een nieuw thema. Een openingsdatum is nog niet bekend. De attractie wordt onderdeel van het nieuwe gebied Adventure Cove, dat een zeethema krijgt.

Bezoekers maken "een tocht door een cartoonesk vissersdorpje in boten voor negen personen, langs stroomversnellingen, zeevarenden en felgekleurde hutjes", meldt Drayton Manor. Een ontwerp verraadt dat er nieuwe boten komen, met poortjes en hoge randen. Dat moet ongevallen zoals in 2017 voorkomen.



Shockwave

Bij Adventure Cove horen straks ook vier bestaande attracties: waterbaan Stormforce 10, achtbaan Shockwave, frisbee Maelstrom en vliegtuigmolen Air Race. Sommige attracties zijn geverfd om in het nieuwe thema te passen. Later wordt het gebied nog aangevuld met twee nieuwe attracties.



Vanwege het ongeluk met de wildwaterbaan kreeg het park een boete van 1 miljoen pond. Die wordt waarschijnlijk nooit betaald, omdat de toenmalige eigenaar kampt met financiële problemen.



Investering

Drayton Manor maakt sinds afgelopen zomer deel uit van de Looping Group, net als bijvoorbeeld Avonturenpark Hellendoorn. "Deze veelbelovende toevoeging is de eerste investering van de nieuwe eigenaren, die als doel hebben om het aanbod voor gezinnen verder uit te breiden", staat in een verklaring.