Disneyland Paris: ingang Buzz Lightyear Laser Blast vernieuwd

De grote opknapbeurt van Buzz Lightyear Laser Blast in Disneyland Paris nadert de voltooiing. Eén van de belangrijkste zichtbare wijzigingen bevindt zich aan de buitenkant. De entree van de attractie heeft een nieuw uiterlijk gekregen.



Eerder was de façade zwart met witte sterren en rode laserstralen. Nu oogt het exterieur donkerblauw, met lichtblauwe lijnen. Die vormen abstracte patronen van planeten. Verder werden tweedimensionale decoraties van drieogige Toy Story-aliens van de gevel gehaald. Bovendien verdween de achterhaalde zin "Inspired by Disney-Pixar's Toy Story 2".

De interactieve darkride uit 2006 is al vijftien maanden gesloten voor onderhoud. In die tijd werden de decors opnieuw geschilderd en installeerde men led-verlichting. Ook zijn de schietdoelen vervangen.



Datum

Zodra Disneyland Paris toestemming krijgt om weer open te gaan, kan de attractie in gebruik genomen worden. Er is nog geen datum bekend. Eigenlijk had de renovatie van Buzz Lightyear Laser Blast afgelopen zomer al afgerond moeten zijn.