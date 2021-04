Nieuws

Gevaccineerde pretparkbezoekers hoeven zich niet meer te laten testen in Denemarken

Pretparkbezoekers die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, hoeven in Denemarken geen negatieve coronatest meer te tonen. De Deense attractieparken mogen open, maar tot nu toe moesten alle bezoekers bij binnenkomst een coronatest laten zien. Voor personen met een vaccinatie geldt nu een uitzondering.



Wie volledig is ingeënt mag veertien dagen na de laatste prik gewoon weer een dagje naar een pretpark, zonder dat testen verplicht is.

"Vanaf nu kun je Legoland binnen met de coronapas, waaruit blijkt dat je gevaccineerd bent tegen het coronavirus", meldt Legoland Billund. "Men moet minimaal veertien dagen vóór aankomst in Legoland het laatste vaccin hebben gekregen."



Voorwaarden

Tivoli Gardens in Kopenhagen komt met een vergelijkbare boodschap. "Gasten die volledig zijn ingeënt - minimaal veertien dagen sinds de laatste prik, kunnen Tivoli binnen zonder een negatieve test", staat in de aangepaste voorwaarden.



In Nederland worden momenteel proeven gedaan met toegangstesten bij enkele attractie- en dierenparken. Ook personen die al gevaccineerd zijn, moeten zich daarbij laten testen.