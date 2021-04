GaiaZOO

Directeur GaiaZOO snapt kritiek op testdagen: 'Verre van ideaal'

De directeur van dierentuin GaiaZOO kan zich best voorstellen dat mensen balen van een verplichte coronatest. Het Limburgse dierenpark gaat deze maand enkele dagen open voor bezoekers die zich vooraf laten testen op corona. Daar komt veel commentaar op.



GaiaZOO werkt mee aan een pilot van de overheid, op maandag 19, dinsdag 20 en woensdag 21 april. Wie langs wil komen, zal eerst een testafspraak moeten maken. In een verklaring op Facebook toont directeur Rob Huppertz begrip voor critici.

Hoewel Huppertz van mening is dat GaiaZOO ook best zónder toegangstest kan, heeft hij toch besloten om zich aan te melden voor de testdagen. "Wij begrijpen heel goed dat velen onder u geen behoefte hebben aan een coronatest als voorwaarde om ons dierenpark te bezoeken", schrijft hij.



Onlogisch

"Ook begrijpen wij dat het onlogisch lijkt dat mensen met een negatieve testuitslag zich tijdens hun bezoek toch nog moeten houden aan de anderhalvemeterregels en mondkapjes moeten dragen in binnenlocaties."



Bovendien bevindt de dichtstbijzijnde testlocatie zich in Maastricht, zo'n dertig kilometer verderop. "Ook dít is verre van ideaal. Ik wil dan ook benadrukken dat dit geen regels zijn die wij hebben bepaald. De spelregels zijn niet onze keuze."



Voorbarig

Wordt een coronatest straks permanent verplicht voor mensen die een dagje naar de dierentuin willen? "Dit betreft drie testdagen en daarmee is dus zeker niet gezegd dat u straks bij ieder bezoek vooraf moet testen. Het is nu veel te vroeg om voorbarige conclusies te trekken."



De overheid valt ook te prijzen, vindt de directeur. "Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze dank uit te spreken richting de overheid, want dankzij de financiële steunpakketten kunnen wij uw geliefde dierentuin en zijn bewoners blijven verzorgen en onderhouden."