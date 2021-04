Artis

Artis verplaatst testdagen: 'Zodat we de tijd hebben om het park gereed te maken'

De testdagen in dierentuin Artis worden verplaatst. Gisteren kondigde de overheid aan dat het Amsterdamse dierenpark tijdelijk open zou gaan voor bezoekers met een negatieve coronatest, van zaterdag 10 tot en met dinsdag 13 april. Het park reageerde verrast op die mededeling.



De autoriteiten hadden de data namelijk niet overlegd met Artis zelf. Daarom is nu besloten om de pilot te verplaatsen. Het park in de hoofdstad opent de poorten van vrijdag 16 tot en met zondag 18 april.

"Artis heeft de initieel genoemde data van 10 tot en met 13 april in overleg iets opgeschoven, zodat we de tijd hebben om het park helemaal gereed te maken voor bezoekers", meldt de dierentuin in een mail aan abonnementhouders.



Kaartverkoop

De kaartverkoop gaat maandagochtend van start. Wie een ticket weet te bemachtigen, moet zich daarna aanmelden voor een gratis sneltest op testenvoortoegang.nl. Voor de pilot zijn speciale teststraten ingericht. Testen is verplicht voor alle bezoekers van 13 jaar en ouder, ook als ze al gevaccineerd zijn.