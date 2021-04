Attractiepark Toverland

Souvenirwinkel Toverland vanaf volgende week open

Toverland opent volgende week een grote souvenirwinkel. Vanaf maandag 12 april is het mogelijk om te komen winkelen in Mundo Magica, de grote shop in entreegebied Port Laguna. De rest van het attractiepark moet voorlopig gesloten blijven door de landelijke coronaregels.



De winkel gaat alleen open voor personen die vooraf een afspraak hebben gemaakt, minimaal vier uur van tevoren. "Het is elke dag mogelijk om een tijdvak van twintig minuten te reserveren tussen 10.00 en 17.00 uur", meldt Toverland.

Dat kan door te mailen met [email protected] of - als een afspraak dezelfde dag nog moet plaatsvinden - door te bellen met 088-3248720. Wanneer er plek is, kunnen bezoekers zich vijf minuten vóór aanvang van het tijdslot melden bij de Gastenservice.



Mondkapje

Zij moeten alleen komen, of met mensen uit hun eigen huishouden. Het dragen van een mondkapje is verplicht. "Desinfecteer je handen en raak alleen souvenirs aan die je wenst te gaan kopen", staat verder in de voorwaarden. Abonnees krijgen 5 procent korting op hun aankopen.