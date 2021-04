Disneyland Paris

Disneyland Paris viert 29-jarig bestaan met videospecial

Op de dag dat Disneyland Paris precies 29 jaar bestaat, kunnen fans kijken naar een speciale videospecial op YouTube. In een jubileumshow van ruim een uur wordt teruggekeken op de afgelopen 29 jaar en vooruitgeblikt op aankomende projecten. De presentatie is in handen van de uit Nederland afkomstige Disney-ambassadeur Giona Prevete.



Zo spreekt hij twee medewerkers van het eerste uur over hoogtepunten uit hun loopbaan. Vervolgens vertelt artistiek manager Beth Clapperton hoe drie belangrijke bouwprojecten ervoor staan: het Marvel-hotel, Marvel-themagebied Avengers Campus en Cars Road Trip, de nieuwe versie van de oude Studio Tram Tour.

Verder stelt de nieuwe entertainmentdirecteur David Duffy zich voor. Hij vertelt over de toekomst van shows en meet-and-greets in Disneyland Paris. Als het resort weer opengaat, komen er nieuwe 'selfie spots' met Disney-figuren.



Steigers

Ook presenteert men enkele nieuwe Disney-souvenirs. Natacha Rafalski, de directrice van Disneyland Paris, haalt herinneringen op met oud-directeur Philippe Bourguignon. Hij leidde het resort tussen 1992 en 1997. Tot slot laten presentator Prevete en directrice Rafalski zien dat het kasteel van Doornroosje inmiddels volledig in de steigers staat.