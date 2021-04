Artis

Artis mag loon van werknemers niet verlagen van de rechter

Artis mag de arbeidsvoorwaarden van 23 oudere werknemers niet aanpassen. Dat heeft de rechter bepaald. De dierentuin verkeert vanwege de coronacrisis in zwaar weer en wilde onder andere het loon van de groep verlagen.



De werknemers waren eerder via de gemeente Amsterdam in dienst bij Artis. Ze genieten nog rechten uit de cao voor ambtenaren. Hun arbeidsvoorwaarden zijn daardoor gunstiger dan die van personeel dat later bij de dierentuin is gaan werken.

Omdat het park door de coronacrisis geldproblemen heeft, wilde Artis de oude rechten van deze werknemers per 1 januari 2021 opzeggen. Vakbond FNV was het daar niet mee eens en meent dat het dierenpark de crisis misbruikt om arbeidsvoorwaarden te verslechteren.



Geldnood

De rechter gaf de FNV dus gelijk en verplicht Artis om de verandering terug te draaien. Een belangrijk argument was dat deze maatregel pas na een aantal jaar iets oplevert, terwijl de dierentuin zegt in acute geldnood te verkeren.



Volgens de FNV waren de werknemers zelf bereid om hun dertiende maand in te leveren, maar sloeg de directie dat aanbod af. Het zou niet voldoende zoden aan de dijk zetten.



Verhuizen

Artis ontsloeg vorig jaar al tientallen werknemers tijdens een ingrijpende reorganisatie. Ook wil het park van de leeuwen af omdat er voorlopig geen geld is voor een broodnodig nieuw verblijf. De beesten zouden in februari verhuizen naar een Franse dierentuin, maar dat ging op het laatste moment niet door.