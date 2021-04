Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verwijdert twee toegangspoorten: 'Stonden in de weg'

Attractiepark Slagharen heeft afgelopen winter twee opvallende objecten weggehaald. De toegangspoorten van themagebied Jules Verne Adventureland zijn verdwenen. Volgens directeur Dave Storm zorgden de poorten op sommige momenten voor opstoppingen.



"We merkten dat de poorten het pad vernauwden", zegt de directeur. "Het zat daar soms klem. Zeker in coronatijd is dat natuurlijk niet ideaal. Ze stonden gewoon in de weg." De poorten dienden ter decoratie: ze werden niet daadwerkelijk gebruikt om het parkdeel af te sluiten. "Ze hadden niet echt een functie."

In Jules Verne Adventureland, geopend in 2014, staan attracties als schommelboot Fogg's Trouble, fietsenmolen Magic Bikes, watergevecht Expedition Nautilus, thrillride Enterprise, speelhal Phileas Fun House en verkeerspark Passepartout Explorer.



Westernthema

Bijna alle attracties in Slagharen hebben een westernthema. Wat dat betreft is het Jules Verne-gebied een vreemde eend in de bijt. Toch zijn er nog geen concrete plannen om de naam Jules Verne Adventureland helemaal te laten vallen, vertelt Storm.



"Voorlopig staat die term nog gewoon op de plattegrond. Op den duur willen we er wel wat anders mee doen, maar daar is nog niets over besloten."



Blauw en groen

Er zijn al wel subtiele wijzigingen zichtbaar. "Als we iets schilderen in het gebied, kiezen we tegenwoordig voor rustieke westernkleuren in plaats van bijvoorbeeld groen en blauw. Op die manier proberen we het Jules Verne-gedeelte meer bij de rest van het park te betrekken."