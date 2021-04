Fabrikanten

Moord en doodslag bij decoratiebedrijf voor pretparken

Achter de schermen van een decoratiebedrijf voor pretparken heeft zich in februari een groot drama afgespeeld. Een ex-topman van het Spaanse Rocas & Design schoot zijn vroegere compagnon dood en pleegde vervolgens zelfmoord.



De 62-jarige José Antonio bezocht op 10 februari het huis van Francisco Javier (52). Hij schoot hem neer en liet zijn voormalige zakenpartner achter in een plas bloed. Javier overleed enkele uren later in het ziekenhuis. Antonio wilde zelfmoord suggereren door een pistool naast Javier neer te leggen. De kogel die door Javiers hoofd ging was echter van een ander kaliber, zo bleek uit uit politieonderzoek.

Antonio ging vervolgens naar huis en beroofde zichzelf van het leven met het wapen dat hij eerder gebruikte om Javier te vermoorden.



Depressie

Daarmee kwam een tragisch einde aan een langslepend conflict. De ex-vrouw van Antonio heeft hem vorig jaar zomer samen met Javier uit Rocas & Design gewerkt. Antonio raakte vervolgens in een depressie. Therapie bij een psycholoog kon het koningsdrama dus niet verhinderen.



Rocas & Design is een belangrijke speler in pretparkland. Het bedrijf verzorgde decoraties voor namen als Attractiepark Slagharen, Walibi Belgium, Bobbejaanland, Plopsa Coo, Movie Park Germany, Heide Park, Parc Astérix, Puy du Fou, PortAventura World en Legoland Billund. Twee dagen voor de moord sloot Javier nog een contract met Disneyland Paris, waarmee hij ook al eerder samenwerkte.



Salarissen

Het rommelt al jaren bij Rocas & Design. Volgens een oud-werknemer wordt personeel regelmatig uitgescholden of zonder uitleg op straat gezet. Ook zouden salarissen niet altijd betaald worden. Door de coronacrisis is het bedrijf bovendien in zwaar weer terechtgekomen.