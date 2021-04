Attractiepark Toverland

Toverland opent camping op 1 mei, ook als het attractiepark nog niet open mag

De tijdelijke camping van Toverland keert al volgende maand terug. Op zaterdag 1 mei gaat het Pop-Up Summer Camp open, bijna twee maanden eerder dan vorig jaar. Ook als het Limburgse attractiepark zelf dicht moet blijven, zijn er overnachtingen mogelijk.



Op een deel van het Toverland-parkeerterrein, in de buurt van houten achtbaan Troy, worden net als afgelopen zomer 87 tenten neergezet. Die zijn geschikt voor twee, vier of zes personen. Verder zijn er vijftien staanplaatsen voor eigen tenten, campers en caravans.

Normaal gesproken krijgen verblijfsgasten onbeperkt toegang tot Toverland. Voorlopig is het park echter dicht vanwege de coronamaatregelen. Mocht dat op 1 mei nog steeds het geval zijn, dan kunnen geboekte overnachtingen gewoon doorgaan.



Mascottes

"Wanneer het attractiepark gesloten moet blijven, is er ook genoeg te beleven", belooft Toverland. In dat geval zorgt men voor extra activiteiten, zoals meet-and-greets met mascottes Toos en Morrel. Bezoekers kunnen in de omgeving sporten en fiets- en wandeltochten maken. Wie liever wacht tot de attracties geopend zijn, kan een verblijf verplaatsen. Daarvoor deelt Toverland vouchers uit.



Het Pop-Up Summer Camp blijft staan tot en met 5 september. Toverland verwacht er veel van. "Onze camping was vorig jaar de hele zomervakantie volgeboekt en mag een groot succes genoemd worden", laat gastenservice-manager Anne-Chris Janssen weten.



Aparte ingang

Het pretpark in Sevenum is van plan om in de meivakantie - van 1 tot en met 15 mei - dagelijks open te gaan van 10.00 tot 20.00 uur. Nieuw dit jaar is dat campinggasten gebruik kunnen maken van een aparte in- en uitgang, bij het overdekte gedeelte Land van Toos. Daar is ook de receptie gevestigd.