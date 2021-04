Efteling

Youtuber gaat tien uur lang luisteren naar muziek van Efteling-attractie Carnaval Festival

Hoe zou het zijn om uren achter elkaar te luisteren naar de soundtrack van Carnaval Festival in de Efteling? Sommige mensen zijn de muziek van de beroemde attractie na één ritje al meer dan zat. Een Nederlandse youtuber daagt zichzelf uit om het herkenbare hoempapadeuntje tien uur lang te luisteren.



Op zaterdag 10 april luistert Pieter Leebooij uit Rotterdam tussen 10.00 en 20.00 uur naar niets anders dan de Carnaval Festival-muziek. De merkwaardige challenge is te volgen via streamingplatform Twitch. "Ik weet niet zeker of dat een Carnaval Festival-wereldrecord is, maar ik denk het haast wel", vertelt de initiatiefnemer aan Looopings.

Hij liet zich inspireren door de Britse pretparkfan Jack Silkstone, die vorige maand de hele dag naar de melodie van een Engelse achtbaan luisterde. Ook dat was online te volgen. "Jack is enthousiast over het idee", zegt Leebooij. "We hebben afgesproken dat hij tijdens de livestream nog even komt chatten."



Encyclopedie

Wat gaat de videomaker verder doen om de tijd te doden, tien uur lang? "Ik beantwoord vragen en ik lees de pagina's over Carnaval Festival voor die op Efteling-encyclopedie Eftepedia staan", grinnikt Leebooij. "Verder ga ik een poging doen om een bouwpakket van een achtbaan in elkaar te zetten."



Zoals gebruikelijk in de streamingwereld krijgen kijkers de mogelijkheid om geld te doneren. Leebooij koppelde die functionaliteit aan een systeem dat de muziek en lampen in zijn kamer bestuurt.



Chaos

"Bij kleine bedragen is er vuurwerk of bliksem te zien en te horen, maar bij donaties van 5 euro of meer knalt de Carnaval Festival-soundtrack aan, bovenop de Carnaval Festival-muziek die al draait. Dat wordt natuurlijk chaos." Bij donaties tussen 4 euro en 4,99 euro wordt automatisch de Looopings-tune ingestart.



De melodie van Carnaval Festival werd bedacht door cabaretier Toon Hermans en verder uitgewerkt door componist Ruud Bos. Zo ontstond de oorwurm die miljoenen mensen in Nederland én daarbuiten vandaag de dag kunnen meeneuriën. De attractie opende in 1984.