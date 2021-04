Avonturenpark Hellendoorn

Onzichtbare directeur Avonturenpark Hellendoorn wordt vervangen

Avonturenpark Hellendoorn krijgt een nieuwe algemeen directeur. Tim Golstein volgt op 1 mei de huidige directrice Lyan van den Bosch op. Zij stond negen jaar lang aan het hoofd van het Overijsselse pretpark, maar in die tijd trad ze nooit op de voorgrond.



Van den Bosch is behoorlijk mediaschuw: ze geeft geen interviews en gebruikt geen social media. Zelfs bij de opening van nieuwe attracties kwam ze nooit in beeld. In plaats daarvan liet ze marketingdirecteur René Peul steeds het woord doen.

Wel kwam haar puberzoon vorig jaar in het nieuws nadat hij samen met vrienden de 25 meter hoge achtbaan Tornado had beklommen, zonder toestemming. De directrice en haar zoon wonen aan de rand van het park.



Zusterparken

Dit voorjaar krijgt Van den Bosch een nieuwe functie bij de internationale Looping Group, waar het Avonturenpark deel van uitmaakt. Als adjunct-directeur bedrijfsvoering mag ze zich niet alleen gaan bemoeien met Hellendoorn, maar ook met zusterparken als Fort Fun Abenteuerland in Duitsland, Parc Bagatelle in Frankrijk, Drayton Manor en Pleasurewood Hills in Groot-Brittannië en Isla Mágica in Spanje.



Opvolger Tim Golstein werkt al twaalf jaar bij Avonturenpark Hellendoorn, waarvan de laatste jaren als operationeel manager. Hij zegt blij te zijn met de promotie. "Ondanks corona staat er nog steeds een stabiele basis en is het park klaar voor de toekomst", liet hij optekenen.