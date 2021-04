Nieuws

Pretparken en dierentuinen met testdagen wisten nog van niets

De Nederlandse pretparken en dierentuinen die deze maand onderdeel zijn van een pilot met toegangstesten, moesten gisteren via de media vernemen dat ze meedoen. Deelnemende attractie- en dierenparken wisten tot die tijd nog van niets, blijkt uit een rondgang van Looopings. De bedrijven waren vooraf niet ingelicht.



Artis, Avonturenpark Hellendoorn, Ouwehands Dierenpark, Toverland, Diergaarde Blijdorp, Madurodam, Madame Tussauds Amsterdam, Heineken Experience en GaiaZOO zijn uitverkoren om deze maand op enkele dagen wat bezoekers te ontvangen, op de voorwaarde dat personen van 13 jaar en ouder zich vooraf gratis laten testen op het coronavirus.

Dat de overheid de namen van de parken én de bijbehorende data gistermiddag plotseling naar buiten bracht, zorgde voor een ongemakkelijke situatie. De pretparken en dierentuinen werden bestookt met vragen, terwijl ze enkele minuten daarvoor nog niet wisten dat ze open mochten. Er waren dan ook geen communicatie-uitingen voorbereid.



Verrast

Dat klinkt ook door in de eerste officiële berichten die gisteren op social media verschenen. "Artis is verrast door de berichtgeving van de overheid omtrent de opening van Artis als proeflocatie", liet de Amsterdamse dierentuin bijvoorbeeld weten.



Diergaarde Blijdorp zoekt nog naar antwoorden. "Als we meer weten, zullen we zo snel mogelijk informatie beschikbaar stellen over hoe en onder welke voorwaarden je kunt reserveren." Ook Toverland had eerder nog geen idee. "Wij zijn blij verrast dat we mogen deelnemen aan de pilot van de overheid met sneltestbewijzen", luidde de reactie.



Vrij laat

"We hoorden gisteren dat we er definitief bij zaten", zegt een woordvoerder van Hellendoorn. "De communicatie was vrij laat." Andere parken hebben tot nu toe nog helemaal niets gemeld over hun testdagen.