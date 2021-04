Avonturenpark Hellendoorn

Pretparkseizoen 2021 begint in Avonturenpark Hellendoorn: 'Wat zijn we trots'

Avonturenpark Hellendoorn mag in 2021 de spits afbijten. In een jaar waarin de Nederlandse pretparken en dierentuinen nog geen enkele dag open zijn geweest, start het seizoen op een ongebruikelijke plek. Aanstaande zaterdag - 10 april - is Avonturenpark Hellendoorn het eerste attractiepark waar weer bezoekers worden toegelaten.



Voorlopig gaat het om een eenmalige openstelling, als onderdeel van een landelijke pilot met toegangstesten. Bezoekers van 12 jaar en ouder mogen pas naar binnen als ze zich vooraf negatief hebben laten testen op het coronavirus.

Dat kan gratis bij speciale testlocaties op verschillende plekken in Nederland. Via testenvoortoegang.nl is het mogelijk om een afspraak te maken. "Wat zijn we trots dat wij het eerste pretpark zijn en wat zijn we toe aan een veilig dagje uit", meldt marketingdirecteur René Peul.



Geen voorkeur

Hij benadrukt dat een openstelling met coronatests niet zijn voorkeur heeft. "Als het de mogelijkheid biedt om eerder open te gaan, werken we er graag aan mee. Het liefst gaan we echter open zonder testverplichting. We hebben vorig jaar bewezen dat dat veilig kan."



Toen de kaartverkoop voor aanstaande zaterdag van start ging, was de webshop van het Overijsselse park een tijdje overbelast. Een woordvoerder spreekt over een "bizarre piek". Inmiddels werkt de webpagina weer en kunnen er voor alle tijdsloten nog toegangsbewijzen besteld worden.



Verhoogd

"Maar het gaat hard", aldus de voorlichter. Men werkt met tijdvakken van een kwartier. De entreeprijs werd kort na de start van de ticketverkoop verhoogd van 16,49 euro naar 19,99 euro. Parkeren kost 7 euro per auto.



Balagos

Volgens de woordvoerder zijn nagenoeg alle attracties inmiddels klaar voor de opening. Wel wordt het spannend of de vernieuwde achtbaan Balagos gereed zal zijn. Thrillride Montezuma's Revenge is geen onderdeel meer van het attractie-aanbod. Die wordt binnenkort afgebroken.