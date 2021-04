Efteling

Efteling bedolven onder kritiek vanwege Fieldlab-testdag: 'Knettergek'

De Efteling gaat binnenkort één dag open voor abonnementhouders en verblijfsgasten, maar lang niet alle Efteling-fans zijn daar blij mee. Het attractiepark krijgt op social media opvallend veel kritiek van woedende abonnees. Zij noemen het belachelijk en schandalig dat bezoekers van de testdag zich verplicht moeten laten testen op het coronavirus.



Op zaterdag 24 april opent de Efteling de poorten voor achtduizend personen. De exacte voorwaarden zijn nog niet duidelijk, maar het is al wel zeker dat bezoekers alleen worden toegelaten met een negatieve coronatest op zak. Eenmaal binnen hoeven de coronaregels niet meer volledig nageleefd te worden.

Op de officiële Facebook-groep met Efteling-abonnementhouders wordt steen en been geklaagd over het initiatief. "Schandalig beleid", vindt Maarten Vugs. "Nee bedankt", zegt Ellen van de Camp. "Als het zo moet is het dag abonnement." Gerald Castelein noemt het plan "totaal gestoord". "Laten we eens stoppen met deze onzin."



Ziek

"Belachelijk dat je zonder klachten jezelf moet gaan laten testen", meldt Nathalie Polder. Bij Martina van Kammen gaat het Efteling-abonnement "de deur uit". Danielle Sauvé vraagt zich af of de Efteling "knettergek" is geworden. "Ziek", oordeelt Stephanie Aguado. "Voor mij geen abo meer. Ze zijn echt gek geworden."



Het lijkt erop dat de Efteling binnenkort heel wat abonnementhouders ziet vertrekken. "Nog meer reden om ons abonnement op te zeggen", laat Monique Struijer weten. "Ik ga niet mee in deze gestoorde wereld." Danielle Spijker heeft haar abonnement al opgezegd. "Dan maar niet weg", concludeert Veronique Capelle. Peter Krijnen: "Dat wordt opzeggen dus, als je alleen naar binnen mag met een negatieve test."



Niet normaal

"Dan toch maar het abonnement opzeggen", aldus Richelle Verharen. Melissa Sloot: "Wordt nu echt tijd om alle abonnementen op te gaan zeggen." Marie-Jose van Ooyen heeft al achttien jaar een abonnement, maar nu is ze er naar eigen zeggen "klaar mee". "Is gewoon niet normaal meer." Bjorn Eekels: "Door hier aan mee te doen, zijn ze ons als abonnementhouder kwijt. Doei."



Mitchell van Praat zou graag naar de Efteling willen. "Maar die testonzin steek je maar lekker daar waar de zon niet schijnt." Annemiek Vermeulen: "Waardeloos." Danique Dijkman: "Bizar." Nina Goossens is er ook helemaal klaar mee. "Verdomme wel geld blijven betalen en dan meedoen aan heel die coronaonzin!" Fiona Bergman: "Belachelijk! Ga echt niet meedoen aan die onzin!"



Idioot systeem

Anja Remst vergelijkt de testdag in de Efteling met jodenvervolging. "Als ik een ster op mijn kleding maak, is het dan ook oké?" Wesley van der Linden: "Dan maar niet meer naar de Efteling." Debke Rozen: "Dan zeg ik ons abonnement op! Weigeren mee te doen aan dit idiote systeem is de enige oplossing."



Bianca Lieb is "erg geschrokken" dat de Efteling aan de proef meewerkt. "Had dit niet verwacht van jullie." Pascal Keijers stemt daarmee in. "Waanzin dat ze zich hiervoor laten lenen." Roy Teeuwen: "Testen? Daar gaan vier abonnementen." Nadia El Haddouchi: "Ik heb mijn Efteling-abonnement en dat van mijn kinderen opgezegd, ik doe niet mee aan deze praktijken." Patricia Dahvinya: "Gelukkig kan ik binnenkort mijn abonnement opzeggen en zeg ik hem zeker op ook."



Mailbox

Wie wél interesse heeft in de Fieldlab-dag, moet zijn of haar mailbox in de gaten houden. Abonnees ontvangen binnenkort een e-mail met meer informatie over het aanmeldingsproces.



De Efteling hoopt op meer begrip zodra er meer bekend wordt over de voorwaarden. "Best wel wat details worden de komende tijd pas duidelijk", vertelt een woordvoerder aan Looopings. Hij benadrukt dat deelname aan de eenmalige pilot "geheel vrijwillig" is. "Men hoeft er dus niet aan deel te nemen."



Samenleving

Waarom heeft de Efteling besloten om zich aan te melden voor de Fieldlab-test? "Het is een manier om bij te dragen aan het heropenen van de samenleving." Het sprookjespark denkt dat een veilige heropening ook mogelijk is zónder verplichte coronatests. "Maar uiteindelijk bepalen wij niet zelf wanneer en hoe we open mogen."



Het eenmalige Fieldlab-experiment in de Efteling staat overigens los van de pilot met toegangstesten bij veel andere pretparken en dierentuinen. Daar moeten de gebruikelijke coronaregels, zoals anderhalve meter afstand houden, wel gewoon nageleefd worden.