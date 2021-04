Efteling

Efteling komt met eigen Fieldlab-testdag op zaterdag 24 april

De Efteling gaat eind deze maand één dag open voor een beperkt publiek. Op zaterdag 24 april vindt in het Brabantse sprookjespark een Fieldlab-testdag plaats. Daarbij zijn achtduizend bezoekers welkom. Zij moeten zich vooraf én na afloop laten testen op het coronavirus.



Op die manier willen de autoriteiten in kaart brengen of attractieparken weer veilig open kunnen met minder beperkende maatregelen dan gebruikelijk.

"Het is voor ons enorm leerzaam om te ervaren onder welke voorwaarden we de anderhalve meter in de praktijk kunnen loslaten en zijn dan ook benieuwd naar de onderzoeksresultaten", meldt Efteling-directeur Fons Jurgens.



Abonnementhouders

Voor het Fieldlab-experiment worden geen tickets verkocht. De Efteling gaat abonnementhouders en verblijfsgasten uitnodigen om deel te nemen. Zij moeten dan vooraf akkoord gaan met de voorwaarden. Eén daarvan is dat men alleen toegang krijgt met een negatieve coronatest van maximaal 24 uur oud.



"Het is voor ons meer dan vanzelfsprekend dat we voor deze pilot onze meest trouwe bezoekers als eersten uitnodigen", zegt directeur Jurgens daarover. "Zij zijn loyaal aan ons gebleven terwijl wij maandenlang gesloten waren."



Hellendoorn

De Fieldlab-dag in de Efteling staat los van experimenten in andere Nederlandse pretparken en dierentuinen, tussen 10 en 21 april. Daar doen onder meer Avonturenpark Hellendoorn, Diergaarde Blijdorp, Artis, Ouwehands Dierenpark, Madurodam en GaiaZOO aan mee. Zij hanteren wel de reguliere coronaregels.



Eigenlijk wilden Walibi Holland en Attractiepark Slagharen ook een eigen Fieldlab-dag. Die parken vallen nu buiten de boot. Op het evenemententerrein van Walibi, waar eerder al twee Fieldlab-festivals plaatsvonden, wordt later deze maand wel een proef gehouden met sportevenement Mudmasters.