Efteling

Lente in de Efteling? Attractiepark deelt beelden van sneeuwbui

De Efteling deelt vandaag foto's waarvan het moeilijk te geloven is dat ze in april gemaakt zijn. Hoewel de lente al ruim twee weken geleden begon, kleurt het attractiepark momenteel wit van de sneeuw.



Normaal gesproken vindt rond de paasdagen de traditionele start van het pretparkseizoen plaats. Idealiter schijnt dan de zon, maar nu gaat Nederland gebukt onder een paar gure dagen met hagel- en sneeuwbuien.

"Lente in de Efteling!", meldt het park cynisch bij enkele foto's van sneeuwval bij entreegebouw Huis van de Vijf Zintuigen en winterse taferelen in het Sprookjesbos. Men brengt De Zes Zwanen, De Magische Klok en Ezeltje Strek Je in beeld.



Testdag

Voorlopig moet de Efteling gesloten blijven in verband met de coronamaatregelen. Vandaag werd bekend dat er op zaterdag 24 april wel een speciale testdag op het programma staat, met achtduizend abonnementhouders en verblijfsgasten.



In februari zorgde sneeuwval ook al voor sprookjesachten plaatjes uit Kaatsheuvel. De Efteling is sinds halverwege december 2020 gesloten voor publiek. Daardoor duurde de Winter Efteling nog geen vier weken.