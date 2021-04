Nieuws

Nederlandse pretparken en dierentuinen paar dagen open voor bezoekers met negatieve sneltest

Verschillende Nederlandse attractie- en dierenparken gaan deze maand enkele dagen open als pilot. Het aantal beschikbare tickets per dag is zeer beperkt. Vooraf aanmelden is verplicht. Bovendien moeten bezoekers bij de ingang een negatief sneltestbewijs tonen.



De volgende parken doen mee aan de landelijke proef: Artis (10 tot en met 13 april), Avonturenpark Hellendoorn (10 april), Ouwehands Dierenpark (14 tot en met 17 april), Diergaarde Blijdorp (16 tot en met 18 april), Madurodam (17 april), Madame Tussauds Amsterdam (17 april), Heineken Experience (17 april) en GaiaZOO (19 tot en met 21 april).

De testdagen moeten uitwijzen in hoeverre een heropening mogelijk is als alle bezoekers zich hebben laten testen op het coronavirus. Vorige week sprak de directeur van Ouwehands Dierenpark zich nog uit tegen het gebruik van toegangstesten. "Wij willen het nu eigenlijk ook liever niet", zei hij.



Entreekaarten

Entreekaarten gaan binnenkort in de verkoop. Dat regelen de parken zelf via hun eigen marketingkanalen. Het bezoekersaantal per dag varieert tussen 1500 en 5000 personen. Voor de pilots werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Economische Zaken en Klimaat met elkaar samen.



Verder is er in april een Fieldlab-evenement in de Efteling, met een iets andere opzet. Daarover wordt op een later moment meer bekendgemaakt.



Walibi

Naast de Efteling hadden Walibi Holland en Attractiepark Slagharen zich aangemeld voor een Fieldlab-experiment. Het lijkt erop dat zij nu buiten de boot vallen. Op het evenemententerrein van Walibi, waar eerder al twee Fieldlab-festivals plaatsvonden, wordt later deze maand wel een proef gehouden met sportevenement Mudmasters.