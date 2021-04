Miniatur Wunderland Hamburg

Miniatuurpretpark breekt bizar wereldrecord met modeltrein

Miniatur Wunderland Hamburg in Duitsland heeft een bizar wereldrecord te pakken. Medewerkers van de miniatuurwereld ontwikkelden een enorm modelspoor met een treintje dat tegen glazen tikt. Doordat de glazen gevuld zijn met verschillende hoeveelheden water, klinkt tijdens het rijden een muzieknoot.



Zo ontstond de langste melodie ooit gespeeld door een modeltrein, bestaand uit 2840 noten. De prestatie is officieel geregistreerd als een Guinness World Record. Een YouTube-video toont het eindresultaat en de making-of.

De makers kozen voor twintig klassieke melodieën van componisten als Mozart, Beethoven, Bach en Vivaldi. Er was een treinbaan voor nodig met een lengte van maar liefst 211 meter. Eén ronde duurt zes minuten.



Kerstlied

De werknemers van Miniatur Wunderland Hamburg vervelen zich niet tijdens de lockdown. In december kwam al een filmpje naar buiten waarop te zien is dat een modelvliegtuig kerstlied Jingle Bells speelt, met behulp van flessen water.