Plopsaland De Panne

Foto's: skyline Plopsaland ingrijpend veranderd door nieuwe achtbaan Ride to Happiness

De komst van de spectaculaire nieuwe achtbaan Ride to Happiness geeft Plopsaland De Panne een totaal ander aanzien. In het hart van het Vlaamse pretpark is de afgelopen maanden een immens stalen gevaarte verrezen. De skyline en de uitstraling van het park zijn daardoor ingrijpend veranderd, blijkt uit actuele foto's.



Met een lengte van 920 meter is de spinning coaster, voluit The Ride to Happiness by Tomorrowland, de grootste attractie in Plopsaland. Het station van de gezichtsbepalende achtbaan wordt gebouwd tussen Het Verkeerspark en de ingang van de Ploptuin.

De baan bevindt zich voor een belangrijk deel op de grote vijver in het midden van het park, tussen de Mega Mindy Jetski en schommelschip De Piratenboot. Wie in waterbaan SuperSplash of zweefmolen ROX-Flyer stapt, kijkt nu uit over The Ride to Happiness.



Souvenirwinkel

Nu de 35 meter hoge coaster helemaal overeind staat en het testen is begonnen, wordt gewerkt aan de rest van het gebied. Zo zijn de contouren van een souvenirwinkel al te herkennen. Er wordt ook een vijver aangelegd.



Voor de decors werkt Plopsaland samen met de vaste decorateurs van muziekfestival Tomorrowland. Het project kost in totaal 17,5 miljoen euro. Komende zomer vindt de opening plaats. Een exacte datum is er nog niet.