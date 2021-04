Plopsaland De Panne

Plopsaland voegt Marie Verhulst toe aan Samson-zone

Plopsaland De Panne geeft Marie Verhulst, het nieuwe baasje van de pratende hond Samson, een vaste plek in het attractiepark. Het Kermisplein van Samson & Gert wordt op dit moment getransformeerd tot het Kermisplein van Samson & Marie.



Alle vlaggen en borden in het themadeel zijn al aangepast. Binnenkort verschijnt ook een standbeeld van Marie naast de kiosk in het midden van het gebied. Het oude beeld van Gert wordt niet weggehaald: zijn opvolgster komt ernaast te staan.

Hier en daar zijn ook nog tekeningen van Gert zichtbaar. Zo verdwijnt het oorspronkelijke baasje niet helemaal van het toneel. Marie Verhulst is de dochter van Studio 100-baas Gert Verhulst. Sinds eind 2019 is ze de vaste metgezel van Samson.



Lobby

Samson & Marie kregen ook hun eigen kamer in het nieuwe Plopsa Hotel, dat binnenkort geopend moet worden. Bovendien staat in de lobby van het hotel een standbeeld van Marie, tussen tal van andere Studio 100-personages.



Op het Kermisplein van Samson & Marie staan een brandweermolen, een zweefmolen, een rondrit met safaritrucks, botsauto's, een ballonnenmolen en een carrousel. Verder zijn er enkele horecagelegenheden te vinden.