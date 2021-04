Plopsaland De Panne

Foto's: première nieuwe K3-film op parkeerplaats Plopsaland

De parkeerplaats van Plopsaland De Panne fungeert tijdelijk als een drive-in-bioscoop. Vanmiddag ging daar de nieuwe K3-film Dans van de Farao officieel in première, in het bijzijn van de populaire meidengroep en regisseur Bart Van Leemputten.



Eigenlijk had de film in de reguliere bioscopen moeten gaan draaien, maar door de coronamaatregelen was dat niet mogelijk. Uiteindelijk is besloten om een drive-in-première te organiseren op het parkeerterrein van het attractiepark, in samenwerking met bioscoopketen Kinepolis.

Enkele honderden aanwezigen bekeken de film op tweede paasdag vanuit hun auto. Pal naast houten achtbaan Heidi The Ride is een gigantisch led-scherm neergezet van 16 meter breed en 9 meter hoog. Het geluid wordt via een FM-frequentie doorgegeven.



Cabrio's

Vóór aanvang van de film arriveerden K3-leden Hanne Verbruggen (27), Klaasje Meijer (26) en Marthe De Pillecyn (24) in drie verschillende Plopsa-cabrio's. Vervolgens beantwoordden ze vragen en poseerden ze voor foto's.



Dans van de Farao wordt nog de hele week vertoond in de drive-in-bioscoop van Plopsaland. Tickets, verkrijgbaar op de website van Kinepolis, kosten 30 euro per auto. Op zondag 18 april is K3 wederom aanwezig.