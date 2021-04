Nieuws

Dagje Duitse dierentuin? Nederlanders hebben testbewijs nodig

Nederlanders die een dagje naar een Duitse dierentuin willen, moeten vanaf vandaag een negatieve coronatest kunnen tonen. Dat is het gevolg van Duitse overheidsregels. Nederland is nu aangeduid als een gebied met een hoog risico op corona, vanwege het toegenomen aantal besmettingen.



In Duitsland zijn de pretparken gesloten, maar de meeste dierenparken niet. Hoewel de autoriteiten het ten zeerste afraden om de grens over te gaan voor recreatieve doeleinden, geldt er strikt gezien geen verbod.

Wel is er een quarantaine- en registratieplicht. Die vervalt echter als een bezoek aan Duitsland korter dan 24 uur duurt. De Nederlandse overheid vraagt reizigers die terugkeren wel om tien dagen in quarantaine te gaan.



Grenscontroles

Door de aangescherpte regels moet iedereen die Duitsland binnenkomt nu een recente negatieve testuitslag kunnen laten zien. Er komen vooralsnog geen strenge grenscontroles. Wel kan de Duitse politie steekproefsgewijs Nederlanders langs de kant zetten.