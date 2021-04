Gardaland Resort

Foto's: grote renovatie voor waterbaan Gardaland

Een 36 jaar oude waterbaan in het Italiaanse pretpark Gardaland ondergaat een ingrijpende opknapbeurt. Het attractiepark is bezig met het renoveren van de klassieke boomstamattractie Colorado Boat. Grote delen van de baan zijn vervangen.



Op luchtbeelden van Demitry Signorini, gemaakt met een drone, is te zien dat sommige baandelen nog ontbreken. Colorado Boat werd oorspronkelijk gebouwd door fabrikant Mack Rides uit Duitsland.

De waterbaan opende in 1985, tegelijk met de nabijgelegen achtbaan Shaman. De rollercoaster, die eerder Magic Mountain heette, werd eind vorig jaar grotendeels afgebroken voor onderhoud. Inmiddels staat de baan weer helemaal overeind.



Eind april

De openingsdatum van Gardaland is nog niet bekend. Het park wacht nog op toestemming om weer open te gaan van de Italiaanse autoriteiten. Directeur Aldo Maria Vigevani vertelde vorige maand dat hij verwacht eind april weer bezoekers te kunnen verwelkomen.