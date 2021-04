Pairi Daiza

Belgische media duiken op drukte in dierenpark Pairi Daiza

Is het tijdens het paasweekend te druk in het Belgische dierenpark Pairi Daiza? Verschillende Vlaamse media suggereren van wel. Op de websites van dagbladen Het Laatste Nieuws en De Morgen verschenen foto's waarop te zien is groepen bezoekers geen afstand van elkaar houden.



De attractieparken in België mogen niet open, maar dierentuinen wel. Zelfs toen de landelijke coronaregels onlangs strenger werden, kwamen er geen extra maatregelen voor dierenparken. Onbegrijpelijk, vinden de pretparken.

Zij zullen dan ook met verontwaardiging kijken naar de foto's van groepsvorming in de Waalse dierentuin. "Beelden vanuit Pairi Daiza zullen wel de wenkbrauwen doen fronsen", valt te lezen op nieuwssite HLN. Men spreekt over "opvallende drukte".



Te veel volk

"Er zijn beelden opgedoken waarop duidelijk te zien is dat er te veel volk dicht bij elkaar staat", meldt De Morgen. "Er wordt niet overal rekening gehouden met social distancing."



Volgens een voorlichtster van het park zorgen de foto's voor "een vertekend beeld van de realiteit". De woordvoerster beweert dat alle coronaregels wel degelijk werden nageleefd.