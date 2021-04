Diergaarde Blijdorp

Diergaarde Blijdorp moet weer open, vindt burgemeester van Rotterdam

Het is hoog tijd om buitenlocaties als Diergaarde Blijdorp weer te openen. Dat vindt Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam. Het huidige demissionaire kabinet wil nog niets weten van versoepelingen, maar de burgervader ziet dat anders.



"Veel Rotterdammers hebben geen buitenruimte en trekken erop uit", zegt de woordvoerder van Aboutaleb in gesprek met het AD. "Je ziet dat het bomvol is in de parken. Terwijl je op terrassen en in de dierentuin de drukte juist kunt reguleren."

Handhaven is momenteel haast niet meer te doen, aldus de voorlichter. "De rek is er gewoon uit. Het is niet meer uit te leggen dat mensen op het grasveld bij Hotel New York liggen met een fles rosé en de terrassen dicht zijn."



Artis

De Rotterdamse burgemeester staat niet alleen. Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, pleitte een maand geleden al voor de heropening van dierentuin Artis. De oproep wordt ook gesteund door burgemeesters Sharon Dijksma van Utrecht en Jan van Zanen van Den Haag.