Attractie- & Vakantiepark Slagharen

Attractiepark Slagharen verkoopt mondkapjes met mascottes

Bezoekers van Attractiepark Slagharen kunnen vanaf dit seizoen speciale Slagharen-mondkapjes dragen. Het pretpark verkoopt nu mond- en neusmaskers met daarop de gezichten van de wasberen Randy en Rosie, de mascottes van Slagharen.



Ze zijn in principe bedoeld voor kinderen. Horecadirecteur Hjalmar Kaiser en algemeen directeur Dave Storm hebben de kapjes inmiddels ook uitgeprobeerd, blijkt uit een foto. Daarnaast zijn er nieuwe mondkapjes verkrijgbaar met het Slagharen-logo erop, in verschillende maten voor volwassenen.

De herbruikbare maskers kosten 4 euro per stuk. In alle publiek toegankelijke gebouwen van Slagharen is het dragen van een mondkapje verplicht voor bezoekers van 13 jaar en ouder.



Winkelen

Het nieuwe Slagharen-seizoen begon vrijdag, al zijn voorlopig alleen vakantiegasten welkom. De mechanische attracties staan stil. Het is wel mogelijk om op afspraak te winkelen in enkele souvenirwinkels in de Main Street.