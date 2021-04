Disneyland Paris

Foto's: Disneyland Paris verwijdert raketjesmolen Orbitron

Disneyland Paris heeft de iconische raketjesmolen Orbitron verwijderd voor groot onderhoud. Van de familieattractie in themagebied Discoveryland is momenteel bijna niets meer over. Dat is te zien op luchtfoto's van Twitter-account Bieres'n'parks.



Alleen de futuristische rotsen ernaast staan nog overeind. Om de attractie heen zijn bouwschuttingen neergezet. Hoelang de werkzaamheden gaan duren, is niet duidelijk. Disneyland heeft de onderhoudsbeurt niet vooraf aangekondigd.

Het pretparkresort is al maanden dicht vanwege de coronacrisis. Een heropening lijkt nog ver weg.



Planeten

Orbitron stamt uit 1992, het openingsjaar van Disneyland Paris. De molen bestaat uit twaalf raketjes voor twee personen, met in het midden een stelsel van draaiende planeten. Op dit moment wordt de naastgelegen darkride Buzz Lightyear Laser Blast ook opgeknapt.