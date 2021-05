Koninklijke Burgers' Zoo

Dierenborden Burgers' Zoo te koop in souvenirwinkel

In de souvenirwinkel van dierentuin Burgers' Zoo worden sinds kort bijzondere informatieborden verkocht. Bezoekers kunnen een replica mee naar huis nemen van de borden die bij de dierenverblijven staan. Daarop staan feiten en weetjes over de diersoorten.



"Het gaat om prints van de meest populaire, actuele dierenborden in ons park", vertelt een woordvoerder. Ze kosten 19,95 euro per stuk. "Het zijn mooie aanwinsten voor thuis, op kantoor of in de klas."

De borden zijn 36 centimeter hoog en 60 centimeter breed. Er zijn tien verschillende varianten verkrijgbaar: met een cheeta, een leeuw, een giraffe, een olifant, een gorilla, een tijger, een zeekoe, een pinguïn, een stokstaartje en een aardvarken.



Coronargels

Sinds vorig jaar verkoopt Burgers' Zoo ook al kopieën van borden die de coronaregels duidelijk maken. Daarop staat de tekst "Houd afstand" met een pictogram van een dier en een pijl die anderhalve meter aangeeft.