Duinrell

Strengere controle op Duinrell-terrein na mishandeling

De toegangscontrole bij het vakantiepark van Duinrell wordt aangescherpt. Aanleiding is een incident met asielzoekers eind vorige maand. Op een gedeelte van het Duinrell-terrein worden momenteel honderden vluchtelingen opgevangen.



Vorige week moest de politie 's nachts uitrukken vanwege een mishandeling. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Bij het voorval was iemand betrokken die niet meer op het terrein woont, zo bleek later.

"Het COA verscherpt de toegangscontrole zodat er geen onbevoegden meer op het terrein kunnen komen", vertelde burgemeester Leendert de Lange donderdag tijdens een raadsvergadering waar het Leidsch Dagblad over bericht.



Verantwoord

De burgemeester benadrukte nogmaals dat Duinrell de lucratieve samenwerking met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) momenteel niet kan missen. Door de coronacrisis zit het Wassenaarse attractiepark in financiële moeilijkheden. "Duinrell heeft het nodig om overeind te blijven. Maar dan moet het wel veilig en verantwoord zijn."