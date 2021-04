Alton Towers Resort

Engels pretpark presenteert hotelkamer met chocolade-thema

Een pretpark in Engeland heeft een hotelkamer ontwikkeld die in het teken staat van chocolade. Wie wil blijven slapen in het Alton Towers Hotel kan nu kiezen voor de Chocolate Room. Die werd vormgegeven als een chocoladefabriek.



Het Britse attractiepark Alton Towers sloeg de handen ineen met chocolademerk Cadbury. De zespersoons kamer wordt omschreven als "de ultieme droom voor chocoladeliefhebbers". Op verschillende plekken in de kamer zijn chocolaatjes verstopt.

Er is ook een speciale kluis met lekkernijen. Om die te kunnen kraken, moeten verblijfsgasten verschillende raadsels en puzzels oplossen. Alton Towers gaat weer open op 12 april. De chocoladesuite is te boeken vanaf 17 mei.



Charlie and the Chocolate Factory

Het is niet voor het eerst dat Alton Towers een chocoladekamer creëert; 25 jaar geleden gebeurde dat ook al. Van 2006 tot en met 2015 had het pretpark zelfs een volledige attractie die draaide om chocolade: de bootjesdarkride Charlie and the Chocolate Factory.