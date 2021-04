Nigloland

Frans pretpark houdt fans voor gek met plan voor Universal Studios Europe

Een pretpark in Frankrijk laat zien hoe een overname door Universal eruit zou zien. Bij wijze van 1 aprilgrap publiceerde Nigloland een plattegrond waarop het attractiepark is getransformeerd tot Universal Studios Europe, met themagebieden rond Harry Potter, Nintendo en Jurassic World.



"Groot nieuws: tijdens deze lange sluitingsperiode hebben we besloten om onze identiteit te veranderen", meldde het park donderdag in een Facebook-bericht. "Het park is volledig opnieuw ontworpen. Ontdek hier exclusief de nieuwe parkplattegrond."

Op de aangepaste kaart staan niet alleen bekende merken als Madagascar, The Legend of Zelda en Minions, maar ook een compleet uitgaansgebied met de naam Universal CityWalk. Verder ontbreekt de iconische Universal-entreepoort niet.



Waterachtbaan

De nieuwe waterachtbaan Krampus Expédition, die dit jaar opengaat, is op de nepplattegrond omgevormd tot een Jurassic World-attractie. De Krampus, een beestachtig mythisch wezen, heeft plaats moeten maken voor een dinosaurus.



Een hoop Facebook-fans hadden onmiddellijk door dat het om een grap ging. Nigloland is niet vies van een grapje: vorig jaar presenteerde het park op 1 april nog een fictief plan voor een groot waterparadijs met de naam Dolantica, een parodie op Europa-Parks Rulantica.