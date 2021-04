Apenheul

Apenheul maakt toekomstplannen bekend: 'Dieren hebben behoefte aan nieuw verblijf'

Apenheul is niet van plan om de komende jaren stil te zitten. Op dit moment worden plannen gesmeed voor de periode tot en met 2025. Men heeft verschillende renovaties en uitbreidingen op het oog. Zo wil het Apeldoornse dierenpark in 2023 een nieuw apengebied openen, bij de uitgang.



Intern wordt het project om die reden "de uitsmijter" genoemd. Het doel? "Nog één keer een echte Apenheul-beleving voordat je het park verlaat", staat in het jaarlijkse magazine ZooJaar. "Een positieve boodschap ervaren en je laten inspireren vlak voordat je terug naar huis gaat."

Nu is daar nog een draaimolen te vinden. Welke dieren er moeten komen, wordt nog bekeken. "Een hele puzzel, maar daar komen we zeker uit, zodat we in 2022 kunnen gaan bouwen."



Onderhoud

Er is ook aandacht voor opknapbeurten. "Diverse dieren hebben behoefte aan een nieuw verblijf", geeft Apenheul toe. "Er moet groot onderhoud gepleegd worden en ook zijn er nog altijd mogelijkheden om verder te verduurzamen."



In 2022 moet het nieuwe binnenverblijf van de Javaanse langoeren gereed zijn. Ook wordt geïnvesteerd in een extra buitenruimte voor de bonobo's. "De financiering daarvan hopen we de komende jaren rond te krijgen, zodat we ook daarmee aan de slag kunnen." Verder hoopt men het Apenboompad te kunnen vernieuwen.